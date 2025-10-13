13 de outubro de 2025
OUTUBRO ROSA

E.C.Taubaté participa do 'Marque Esse Gol' com mamografias grátis

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carreta da mamografia ficará estacionada na Avenida do Povo
Carreta da mamografia ficará estacionada na Avenida do Povo

Taubaté receberá no próximo dia 17 de outubro a carreta de mamografia do projeto “Marque esse Gol” com oferta de exames grátis a mulheres da região. Os atendimentos serão realizados mediante agendamento entre 9h e 17h na Avenida do Povo.

A iniciativa é uma parceria entre o Esporte Clube Taubaté, a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a ONG Laço Rosa, com apoio da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taubaté.

As inscrições para os exames de mamografia estão abertas no site da campanha. A equipe do projeto entrará em contato com a paciente para confirmar o horário. A mulher receberá um código para retirada do laudo em até 5 dias úteis e deve procurar um médico para avaliar o exame logo em seguida.

A campanha

A campanha “Marque esse gol” é realizada desde 2016. Em 2025, oito cidades estão sendo contempladas em ações que envolvem 12 times paulistas. Desde o início, o projeto já realizou mais de 15 mil exames gratuitos e encaminhou 65 mulheres para tratamento médico após diagnóstico de câncer de mama.

São José dos Campos também participa do projeto ampliando o acesso a exames preventivos na região do Vale do Paraíba.

