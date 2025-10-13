E.C.Taubaté participa do 'Marque Esse Gol' com mamografias grátis

Taubaté receberá no próximo dia 17 de outubro a carreta de mamografia do projeto “Marque esse Gol” com oferta de exames grátis a mulheres da região. Os atendimentos serão realizados mediante agendamento entre 9h e 17h na Avenida do Povo.

A iniciativa é uma parceria entre o Esporte Clube Taubaté, a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a ONG Laço Rosa, com apoio da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taubaté.

