GCM de Taubaté recupera itens e prende homem por furto

A ronda ostensiva da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté prendeu um homem suspeito de furtar um celular do interior de um veículo estacionado no Jardim Gurilândia.
A ocorrência teve início por volta das 20h30 de terça-feira (7), quando os operadores do CGI (Centro de Gestão Integrada) flagraram o momento em que um homem entrou em um carro estacionado próximo à escola Nair Moassab.
As equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) localizaram o suspeito na avenida Narizinho. Durante a abordagem, encontraram com ele o celular furtado. O homem confessou ter furtado o celular e um fone de ouvido Bluetooth. Ele informou ter descartado o chip do aparelho e repassado o fone a um parente. Os objetos foram recuperados e devolvidos ao proprietário.
O homem foi conduzido à Delegacia, onde permanece preso à disposição da Justiça.