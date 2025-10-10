GCM de Taubaté recupera itens e prende homem por furto

A ronda ostensiva da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté prendeu um homem suspeito de furtar um celular do interior de um veículo estacionado no Jardim Gurilândia.

A ocorrência teve início por volta das 20h30 de terça-feira (7), quando os operadores do CGI (Centro de Gestão Integrada) flagraram o momento em que um homem entrou em um carro estacionado próximo à escola Nair Moassab.

