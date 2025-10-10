10 de outubro de 2025
ROTA DA LUZ

Jacareí oficializa o Marco Zero da Romaria e Hidromaria

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Mural inaugurado em homenagem à Padroeira, em Jacareí
Mural inaugurado em homenagem à Padroeira, em Jacareí

Em valorização ao papel histórico da cidade de Jacareí como ponto de partida para o lançamento da imagem da Padroeira no Rio Paraíba do Sul, a Prefeitura oficializou o Marco Zero de Romaria, na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Liberdade, na quinta-feira (9).

A solenidade marcou a entrega oficial do novo ramal "Rota da Luz – Peregrinos da Mãe Aparecida", que liga Jacareí ao circuito oficial de peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida. O trajeto, sinalizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, representa atenção a uma antiga reivindicação dos romeiros, oferecendo uma alternativa ao percurso perigoso da Rodovia Presidente Dutra.

O evento também incluiu a inauguração de um mural artístico ao lado da Capela e o lançamento da 1ª Hidroromaria Jacareí/Aparecida. A comitiva, que conta com o atleta Pedro Oliva, iniciou o percurso pelo Rio Paraíba do Sul com o objetivo de realizar um Estudo Técnico de Viabilidade e Batimetria. Essa expedição visa subsidiar o projeto de criação futura da Hidrovia Regional Jacareí/Aparecida, consolidando o Rio Paraíba como rota de fé e vetor de desenvolvimento econômico sustentável na região.

