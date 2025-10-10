Jacareí oficializa o Marco Zero da Romaria e Hidromaria

Em valorização ao papel histórico da cidade de Jacareí como ponto de partida para o lançamento da imagem da Padroeira no Rio Paraíba do Sul, a Prefeitura oficializou o Marco Zero de Romaria, na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Liberdade, na quinta-feira (9).

A solenidade marcou a entrega oficial do novo ramal "Rota da Luz – Peregrinos da Mãe Aparecida", que liga Jacareí ao circuito oficial de peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida. O trajeto, sinalizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, representa atenção a uma antiga reivindicação dos romeiros, oferecendo uma alternativa ao percurso perigoso da Rodovia Presidente Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp