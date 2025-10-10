São José debate a dignidade da pessoa idosa em seminário gratuito

A Prefeitura de São José dos Campos abriu as inscrições para o seminário "Idade e Dignidade: Um Compromisso de Todos”, um encontro gratuito focado no debate sobre o envelhecimento saudável, direitos e proteção da pessoa idosa. O evento será realizado no dia 24 de outubro, das 8h às 12h, no auditório do Centro da Juventude, e é aberto a todos os públicos.
Representantes do Hospital Municipal, da Delegacia do Idoso e de entidades parceiras da Prefeitura, como o Sebrae e a OAB, participarão dos debates, contribuindo com esclarecimentos e orientações. Entre as palestras, destacam-se os temas "Empreendedorismo na Aposentadoria", "Como se Proteger de Golpes", "Viver a Melhor Idade sem Traumas" e "Novos Envelhecimentos e Estatuto das Pessoa idosa". Também estão previstas apresentações de frequentadores das Casas do Idoso.
A cidade de São José dos Campos conta com quatro Casas do Idoso, mantidas pela Prefeitura. Elas promovem eventos intergeracionais e serviços diversos a cerca de 10 mil pessoas por mês, disponibilizando pelo menos 50 atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer. Além disso, para os idosos que necessitam de cuidados contínuos, a administração municipal mantém quatro ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) por meio de parcerias. Atualmente, estas instituições abrigam 160 idosos, que recebem acolhimento humanizado e cuidados constantes de uma equipe multidisciplinar.
Para participar do seminário é necessário realizar inscrição prévia pelo site. Serão disponibilizadas 200 vagas.
O Centro da Juventude fica na rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, no bairro Jardim America.