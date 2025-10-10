10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MELHOR IDADE

São José debate a dignidade da pessoa idosa em seminário gratuito

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de São José dos Campos abriu as inscrições para o seminário "Idade e Dignidade: Um Compromisso de Todos”, um encontro gratuito focado no debate sobre o envelhecimento saudável, direitos e proteção da pessoa idosa. O evento será realizado no dia 24 de outubro, das 8h às 12h, no auditório do Centro da Juventude, e é aberto a todos os públicos.

Representantes do Hospital Municipal, da Delegacia do Idoso e de entidades parceiras da Prefeitura, como o Sebrae e a OAB, participarão dos debates, contribuindo com esclarecimentos e orientações. Entre as palestras, destacam-se os temas "Empreendedorismo na Aposentadoria", "Como se Proteger de Golpes", "Viver a Melhor Idade sem Traumas" e "Novos Envelhecimentos e Estatuto das Pessoa idosa". Também estão previstas apresentações de frequentadores das Casas do Idoso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cidade de São José dos Campos conta com quatro Casas do Idoso, mantidas pela Prefeitura. Elas promovem eventos intergeracionais e serviços diversos a cerca de 10 mil pessoas por mês, disponibilizando pelo menos 50 atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer. Além disso, para os idosos que necessitam de cuidados contínuos, a administração municipal mantém quatro ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) por meio de parcerias. Atualmente, estas instituições abrigam 160 idosos, que recebem acolhimento humanizado e cuidados constantes de uma equipe multidisciplinar.

Para participar do seminário é necessário realizar inscrição prévia pelo site. Serão disponibilizadas 200 vagas.

O Centro da Juventude fica na rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131, no bairro Jardim America.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários