São José debate a dignidade da pessoa idosa em seminário gratuito

A Prefeitura de São José dos Campos abriu as inscrições para o seminário "Idade e Dignidade: Um Compromisso de Todos”, um encontro gratuito focado no debate sobre o envelhecimento saudável, direitos e proteção da pessoa idosa. O evento será realizado no dia 24 de outubro, das 8h às 12h, no auditório do Centro da Juventude, e é aberto a todos os públicos.

Representantes do Hospital Municipal, da Delegacia do Idoso e de entidades parceiras da Prefeitura, como o Sebrae e a OAB, participarão dos debates, contribuindo com esclarecimentos e orientações. Entre as palestras, destacam-se os temas "Empreendedorismo na Aposentadoria", "Como se Proteger de Golpes", "Viver a Melhor Idade sem Traumas" e "Novos Envelhecimentos e Estatuto das Pessoa idosa". Também estão previstas apresentações de frequentadores das Casas do Idoso.

