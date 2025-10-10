Procurado por furto é preso no centro de São José dos Campos

Um homem procurado pela Justiça foi preso em São José dos Campos durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central da cidade.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (9), na rua Rubião Júnior, quando a equipe abordou um homem em atitude suspeita. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao verificar os dados, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto com determinação de pena de 5 anos.

