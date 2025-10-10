10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO DE PRISÃO

Procurado por furto é preso no centro de São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça foi preso em São José dos Campos durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central da cidade.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (9), na rua Rubião Júnior, quando a equipe abordou um homem em atitude suspeita. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao verificar os dados, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto com determinação de pena de 5 anos.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

