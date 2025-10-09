09 de outubro de 2025
METANOL

PM faz ‘Operação Metanol’ contra bebidas adulteradas em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Bebida adulterada
Bebida adulterada

A Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (9), a Operação Metanol, em uma ação integrada com o Procon, Prefeitura Municipal, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e equipes de Vigilância Sanitária e Fiscalização de Posturas de Taubaté.

A operação teve como objetivo reforçar a fiscalização e prevenir a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas, diante do aumento das suspeitas de contaminação por metanol, substância altamente tóxica e potencialmente letal.

Durante a ação, 32 pessoas foram abordadas e 8 estabelecimentos inspecionados. As equipes lavraram 5 autuações por infrações administrativas e conduziram duas pessoas à Delegacia de Polícia para averiguação de suspeita de falsificação de bebidas alcoólicas.

De acordo com a nota da Polícia Militar, a Operação Metanol faz parte de uma série de ações coordenadas para coibir práticas ilegais e evitar novos casos de intoxicação, que vêm sendo monitorados em todo o estado de São Paulo.

