PM faz ‘Operação Metanol’ contra bebidas adulteradas em Taubaté

A Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (9), a Operação Metanol, em uma ação integrada com o Procon, Prefeitura Municipal, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e equipes de Vigilância Sanitária e Fiscalização de Posturas de Taubaté.

A operação teve como objetivo reforçar a fiscalização e prevenir a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas, diante do aumento das suspeitas de contaminação por metanol, substância altamente tóxica e potencialmente letal.

Durante a ação, 32 pessoas foram abordadas e 8 estabelecimentos inspecionados. As equipes lavraram 5 autuações por infrações administrativas e conduziram duas pessoas à Delegacia de Polícia para averiguação de suspeita de falsificação de bebidas alcoólicas.