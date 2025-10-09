Polícia prende suspeito de matar vendedor em Taubaté
A Polícia Civil de Taubaté, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), prendeu temporariamente um homem suspeito de envolvimento no assassinato do vendedor de carros Jeferson de Jesus Alvim Luiz, de 43 anos, ocorrido na manhã de quarta-feira (8), no bairro Água Quente, em Taubaté.
A ação faz parte das investigações conduzidas pelo Deinter-1, com sede em São José dos Campos.
Jeferson foi baleado pelas costas enquanto acompanhava obras em uma casa de sua propriedade, localizada na rua Campinas, por volta das 11h da manhã. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso descrito como magro, cerca de 1,70m de altura, vestindo blusa de frio cinza com capuz, calça jeans, luvas pretas e touca ninja cobrindo o rosto, entrou pelo portão principal, foi até os fundos do imóvel e efetuou os disparos.
A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.
Testemunhas afirmaram que Jeferson era o proprietário da casa em reforma e que não tinha desavenças conhecidas. O filho da vítima também declarou à polícia que desconhece qualquer motivo que possa ter levado ao crime.
De acordo com a Deic de Taubaté, logo após o crime, equipes iniciaram diligências de campo e ações de inteligência que levaram à identificação de um dos autores e à apreensão do veículo utilizado na execução.
A Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta quinta-feira (9), um dia após o homicídio.
O nome do detido não foi divulgado, e as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.
A operação contou com o apoio do Deinter-1 e da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté.
A Polícia Civil informou que a investigação prossegue no inquérito policial próprio, com o objetivo de angariar novos elementos que levem à completa elucidação do caso e à responsabilização dos autores.
A perícia técnica realizou os trabalhos no local, e os investigadores estão analisando imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos, que podem ajudar a reconstruir o trajeto do criminoso.