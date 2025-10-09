Polícia prende suspeito de matar vendedor em Taubaté

A Polícia Civil de Taubaté, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), prendeu temporariamente um homem suspeito de envolvimento no assassinato do vendedor de carros Jeferson de Jesus Alvim Luiz, de 43 anos, ocorrido na manhã de quarta-feira (8), no bairro Água Quente, em Taubaté.

A ação faz parte das investigações conduzidas pelo Deinter-1, com sede em São José dos Campos.

Jeferson foi baleado pelas costas enquanto acompanhava obras em uma casa de sua propriedade, localizada na rua Campinas, por volta das 11h da manhã. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso descrito como magro, cerca de 1,70m de altura, vestindo blusa de frio cinza com capuz, calça jeans, luvas pretas e touca ninja cobrindo o rosto, entrou pelo portão principal, foi até os fundos do imóvel e efetuou os disparos.