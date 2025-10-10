Ex-auditor de SJC pagava até R$ 100 mil por mês ao amante, diz MP

O ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, nascido em São José dos Campos, pagava até R$ 100 mil por mês a um amante, segundo denúncia do Ministério Público de São Paulo.

Artur, formado em 1º lugar pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), é acusado de ter liderado um esquema de corrupção bilionário, conhecido como “Máfia do ICMS”, que teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão em propinas para favorecer grandes empresas do estado.

De acordo com o MP, o ex-auditor mantinha um relacionamento com Francisco de Carvalho Neto, apontado como seu “sugar baby”, que teria recebido R$ 5,1 milhões em transferências e usado parte do dinheiro para comprar o apartamento onde o fiscal vivia.