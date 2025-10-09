Viapol São José encara o Vôlei Renata e precisa do Golden Set

O Viapol Vôlei São José visita o Vôlei Renata na noite desta sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral, em Campinas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No jogo de ida, no início da semana, em São José dos Campos, o time da região fez um jogo equilibrado e até sonhou com a vitória contra o melhor time do campeonato. No entanto, acabou derrotado no tie break.