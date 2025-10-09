09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÔLEI

Viapol São José encara o Vôlei Renata e precisa do Golden Set

Por Marcos Eduardo Carvalho | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Luiz Gustavo/ Agência NTZ
Viapol São José encara o Vôlei Renata e precisa do Golden Set
Viapol São José encara o Vôlei Renata e precisa do Golden Set

O Viapol Vôlei São José visita o Vôlei Renata na noite desta sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral, em Campinas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No jogo de ida, no início da semana, em São José dos Campos, o time da região fez um jogo equilibrado e até sonhou com a vitória contra o melhor time do campeonato. No entanto, acabou derrotado no tie break.

Desta maneira, a equipe comandada pelo técnico Flávio Tavares só tem uma alternativa nesta noite: a vitória fora de casa. Se isso acontecer, ainda levará o jogo para o ‘Golden Set’, um set extra, onde também precisará da vitória para avança.

Já o Vôlei Renata, apontado como um dos grandes favoritos ao título, avança com uma vitória simples. E, por jogar em casa, ao menos na teoria tem o favoritismo.

No início da temporada, o São José planejava chegar entre os quatro primeiros colocados e já atingiu essa meta. Agora, quer ir um pouco além e tentar, quem sabe, garantir uma vaga histórica na decisão do Estadual.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários