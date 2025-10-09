Viapol São José encara o Vôlei Renata e precisa do Golden Set

O Viapol Vôlei São José visita o Vôlei Renata na noite desta sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral, em Campinas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei.
No jogo de ida, no início da semana, em São José dos Campos, o time da região fez um jogo equilibrado e até sonhou com a vitória contra o melhor time do campeonato. No entanto, acabou derrotado no tie break.
Desta maneira, a equipe comandada pelo técnico Flávio Tavares só tem uma alternativa nesta noite: a vitória fora de casa. Se isso acontecer, ainda levará o jogo para o ‘Golden Set’, um set extra, onde também precisará da vitória para avança.
Já o Vôlei Renata, apontado como um dos grandes favoritos ao título, avança com uma vitória simples. E, por jogar em casa, ao menos na teoria tem o favoritismo.
No início da temporada, o São José planejava chegar entre os quatro primeiros colocados e já atingiu essa meta. Agora, quer ir um pouco além e tentar, quem sabe, garantir uma vaga histórica na decisão do Estadual.