Preso por corrupção, ex-auditor de São José seria 'sugar daddy'

O ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, nascido em São José dos Campos e formado em 1º lugar pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), é apontado pelo Ministério Público de São Paulo como uma peça central em um enredo de corrupção, dinheiro e sexo.

De acordo com o MP, Artur ocupava uma posição de destaque na chamada 'Máfia do ICMS', um esquema de corrupção que teria movimentado R$ 1 bilhão em propinas para fraudar créditos tributários em benefício de grandes empresas no estado de São Paulo.

Segundo a investigação, o ex-auditor seria "sugar daddy" de Francisco de Carvalho Neto, denunciado por lavagem de dinheiro e descrito como “sugar baby” de Artur - ele teria recebido R$ 5,1 milhões de Artur e usado parte do dinheiro para comprar o apartamento onde o fiscal vivia.