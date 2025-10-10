10 de outubro de 2025
CRIME

Futura advogada mata o pai envenenado com feijoada

Por Da Redação | Duque de Caxias
| Tempo de leitura: 1 min
Uma estudante de direito de 42 anos foi presa, suspeita de matar o próprio pai de 65 anos ao colocar veneno em uma feijoada servida a ele. A prisão ocorreu na terça-feira (7), quando a mulher chegava à faculdade.

O caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O idoso morreu em abril deste ano, e a certidão de óbito apontou insuficiência respiratória e complicações causadas pela diabetes. No entanto, a investigação ganhou novo rumo após a quebra do sigilo telefônico de uma amiga da suspeita — que já responde por outros homicídios por envenenamento em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, mensagens trocadas entre as duas mostram conversas sobre a ideia de envenenar o pai com a feijoada. A partir dessas provas, a Justiça determinou a prisão preventiva da estudante.

O corpo da vítima será exumado nesta quinta-feira (9) para perícia que deve confirmar a presença de substâncias tóxicas. A polícia também apura se o crime tem ligação com outros três casos de envenenamento registrados em São Paulo.

