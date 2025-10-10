Futura advogada mata o pai envenenado com feijoada

Uma estudante de direito de 42 anos foi presa, suspeita de matar o próprio pai de 65 anos ao colocar veneno em uma feijoada servida a ele. A prisão ocorreu na terça-feira (7), quando a mulher chegava à faculdade.

O caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O idoso morreu em abril deste ano, e a certidão de óbito apontou insuficiência respiratória e complicações causadas pela diabetes. No entanto, a investigação ganhou novo rumo após a quebra do sigilo telefônico de uma amiga da suspeita — que já responde por outros homicídios por envenenamento em São Paulo.