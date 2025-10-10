Homem morre esfaqueado em briga e mãe chora sobre o corpo

Um homem foi morto a facadas após uma confusão familiar na noite de quarta-feira (8). Segundo testemunhas, ele teria agredido a própria mãe antes de ser atacado.

O crime aconteceu no Setor 12, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava possivelmente embriagada quando começou a agredir a mulher. Ao pedir socorro, uma pessoa interveio e desferiu os golpes de faca.