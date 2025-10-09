Matador deixou braço amputado ao lado do corpo de Alex em Taubaté

A Polícia Civil investiga um crime brutal em Taubaté. Alex Moraes Alves Costa, de 43 anos, foi encontrado morto com um tiro no peito e o braço amputado, que havia sido deixado ao lado do corpo.

Alex foi localizado na tarde da última segunda-feira (6), em uma área de mata na Estrada Municipal dos Remédios, região da Fazenda Santa, na zona rural de Taubaté. A vítima foi identificada apenas dois dias depois, por meio de exame papiloscópico realizado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.