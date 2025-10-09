Matador deixou braço amputado ao lado do corpo de Alex em Taubaté

A Polícia Civil investiga um crime brutal em Taubaté. Alex Moraes Alves Costa, de 43 anos, foi encontrado morto com um tiro no peito e o braço amputado, que havia sido deixado ao lado do corpo.
Alex foi localizado na tarde da última segunda-feira (6), em uma área de mata na Estrada Municipal dos Remédios, região da Fazenda Santa, na zona rural de Taubaté. A vítima foi identificada apenas dois dias depois, por meio de exame papiloscópico realizado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso veio à tona após uma testemunha encontrar o corpo enquanto seguia para um pesqueiro na região. O homem acionou a Polícia Militar, que confirmou a cena de extrema violência.
Os policiais constataram que Alex tinha uma perfuração no tórax, provocada por disparo de arma de fogo, e o braço direito amputado, colocado cuidadosamente ao lado do corpo — um detalhe que levanta hipóteses de que o crime possa ter sido cometido com requintes de crueldade.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que recolheram evidências para ajudar na investigação. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.
O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver no 3º DP (Distrito Policial) de Taubaté, responsável pela investigação. Até o momento, a motivação e a autoria do crime seguem desconhecidas.