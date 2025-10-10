Mudança de hábito: eles trocaram vida religiosa pelo casamento

Um casal de Santa Catarina tem chamado atenção nas redes sociais após revelar uma história de amor pouco comum: ambos deixaram a vida religiosa para se casar. Ele havia ingressado no seminário para se tornar padre, e ela era carmelita enclausurada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, no Norte do estado. Laís e Jackson Dognini oficializaram a união em março deste ano, mas a história só ganhou destaque nesta terça-feira (7), quando a ex-noviça compartilhou detalhes do relacionamento em seu perfil no Instagram. A publicação despertou curiosidade e recebeu diversas mensagens de apoio e carinho.
Segundo Laís, o ponto de virada aconteceu quando Jackson devolveu um livro emprestado por ela, propositalmente com uma página marcada — justamente a que narrava a história de São Luís e Santa Zélia, casal que também seguiu uma jornada espiritual antes do matrimônio.
Os dois se conheciam havia seis anos, mas apenas retomaram o contato depois que Laís deixou o convento, período em que enfrentava uma depressão. O namoro começou em abril de 2024, quando ambos já haviam se afastado da vida religiosa.