Mudança de hábito: eles trocaram vida religiosa pelo casamento

Um casal de Santa Catarina tem chamado atenção nas redes sociais após revelar uma história de amor pouco comum: ambos deixaram a vida religiosa para se casar. Ele havia ingressado no seminário para se tornar padre, e ela era carmelita enclausurada.

O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, no Norte do estado. Laís e Jackson Dognini oficializaram a união em março deste ano, mas a história só ganhou destaque nesta terça-feira (7), quando a ex-noviça compartilhou detalhes do relacionamento em seu perfil no Instagram. A publicação despertou curiosidade e recebeu diversas mensagens de apoio e carinho.