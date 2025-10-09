09 de outubro de 2025
ASSASSINATO

Morreu baleado enquanto segurava filha de 1 ano no colo

Por Da Redação | Confresa (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Alexandre Souza da Silva
Bruno Alexandre Souza da Silva

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (8). Durante o ataque, uma criança também foi atingida de raspão, mas já recebeu alta médica e passa bem.

O crime aconteceu em Confresa, no interior de Mato Grosso. A vítima foi identificada como Bruno Alexandre Souza da Silva. Segundo a Polícia Civil, ele foi baleado ao menos seis vezes na região do tronco e morreu ainda no local.

As autoridades investigam o caso para identificar e prender o autor dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

