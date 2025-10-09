São José Futsal passa sufoco, mas avança no Paulista

O São José Futsal passou sufoco, mas arrancou empate por 3 a 3 com a Wimpro de Guarulhos na noite desta quinta-feira (9), no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, em São José dos Campos, no jogo de volta da pré quartas de final do Campeonato Paulista masculino da modalidade, e está classificado.

No jogo de ida, em São Paulo, os joseenses golearam por 4 a 1 e precisavam de um empate na volta. Mas, passaram mais sufoco que o esperado, embora estejam entre os oito melhores do estado.