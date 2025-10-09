São José Futsal passa sufoco, mas avança no Paulista

O São José Futsal passou sufoco, mas arrancou empate por 3 a 3 com a Wimpro de Guarulhos na noite desta quinta-feira (9), no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, em São José dos Campos, no jogo de volta da pré quartas de final do Campeonato Paulista masculino da modalidade, e está classificado.
No jogo de ida, em São Paulo, os joseenses golearam por 4 a 1 e precisavam de um empate na volta. Mas, passaram mais sufoco que o esperado, embora estejam entre os oito melhores do estado.
Nesta quinta, o São José abriu o placar logo aos 3min, com gol de Luiz Fernando. No entanto, a Wimpro reagiu e empatou aos 10min com Kauê. Em seguida, aos 13min, Leonardo virou para os visitantes: 2 a 1.
No segundo tempo, os joseenses reagiram e empataram aos 4min, com gol de Gabriel: 2 a 2 e vaga garantida naquele momento. Porém, dois minutos depois, Isaac recolocou o time da Grande São Paulo novamente na frente, em 3 a 2.
O jogo estava aberto e a equipe da região novamente empatou, desta vez com o artilheiro Ronney: 3 a 3.