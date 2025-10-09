09 de outubro de 2025
FRIEZA

Mãe mata filho recém-nascido e joga corpo na lixeira

Por Da Redação | Rio de Janeiro
Tempo de leitura: 1 min
Uma jovem de 18 anos foi presa acusada de matar o próprio bebê recém-nascido e esconder o corpo. A prisão foi realizada por policiais civis na última terça-feira (7), após um hospital informar que a suspeita havia dado entrada com sinais de parto recente, mas sem o bebê.

O caso aconteceu em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da 34ª DP (Bangu), a jovem teria escondido a gravidez da família e dado à luz sozinha no banheiro de casa, na madrugada de domingo (6). O bebê nasceu com vida, mas não recebeu atendimento e acabou morrendo.

De acordo com a polícia, a suspeita teria enrolado o corpo e a placenta em tecidos e sacolas plásticas, descartando-os na lixeira do condomínio. A partir de depoimentos, câmeras de segurança e mensagens de celular, os agentes concluíram que ela planejava interromper a gestação ou entregar a criança a terceiros, tendo inclusive procurado por medicamentos abortivos na internet.

Exames periciais confirmaram o parto recente, e a jovem foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Após a prisão, equipes iniciaram buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido recolhido pela coleta de lixo. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

