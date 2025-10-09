Mãe mata filho recém-nascido e joga corpo na lixeira

Uma jovem de 18 anos foi presa acusada de matar o próprio bebê recém-nascido e esconder o corpo. A prisão foi realizada por policiais civis na última terça-feira (7), após um hospital informar que a suspeita havia dado entrada com sinais de parto recente, mas sem o bebê.

O caso aconteceu em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da 34ª DP (Bangu), a jovem teria escondido a gravidez da família e dado à luz sozinha no banheiro de casa, na madrugada de domingo (6). O bebê nasceu com vida, mas não recebeu atendimento e acabou morrendo.