Filho e mãe são achados sem vida dentro de casa

Uma idosa de 88 anos e o filho dela, de 60, foram encontrados mortos dentro de uma residência na manhã desta quinta-feira (9). A principal suspeita é de que o homem tenha morrido primeiro e a mãe, sem conseguir se manter sozinha, tenha falecido em seguida.

O caso aconteceu em uma casa na Rua Joaquim Murtinho, em Cuiabá. As vítimas foram identificadas como Dirce de Arruda Brandão e Ericson Antônio de Arruda Brandão. Um cachorro da família também foi localizado no imóvel e encaminhado à Secretaria de Bem-Estar Animal.