Filho e mãe são achados sem vida dentro de casa

Uma idosa de 88 anos e o filho dela, de 60, foram encontrados mortos dentro de uma residência na manhã desta quinta-feira (9). A principal suspeita é de que o homem tenha morrido primeiro e a mãe, sem conseguir se manter sozinha, tenha falecido em seguida.
O caso aconteceu em uma casa na Rua Joaquim Murtinho, em Cuiabá. As vítimas foram identificadas como Dirce de Arruda Brandão e Ericson Antônio de Arruda Brandão. Um cachorro da família também foi localizado no imóvel e encaminhado à Secretaria de Bem-Estar Animal.
Segundo informações da equipe de home care que prestava atendimento à idosa, os profissionais tentavam contato com mãe e filho desde segunda-feira (6), mas não obtiveram resposta. Diante da falta de retorno, acionaram a Polícia Militar, que encontrou os corpos.
De acordo com familiares, Ericson mantinha a mãe afastada dos parentes desde o período da pandemia, temendo que ela fosse contaminada pela Covid-19. A Polícia Civil investiga as causas das mortes.