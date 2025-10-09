Matou o próprio pai a facadas e acabou preso em flagrante

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após matar o próprio pai a facadas durante a madrugada desta quinta-feira (9). O crime aconteceu quando a vítima abriu o portão de casa para o filho.
O caso foi registrado no bairro Tupi A, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima, identificada como Gentil Marcelo de Souza, de 65 anos, não resistiu aos ferimentos.
De acordo com familiares, o suspeito é dependente químico e faz uso de medicamentos controlados. A mãe do jovem, Sandra Floriano da Silva, contou à rádio Itatiaia que o filho costuma ter surtos quando interrompe o tratamento.
Muito abalada, ela pediu perdão em nome da família e afirmou que o crime foi uma tragédia inesperada. “Sinto muito. Peço perdão pela família. Ele já tem 18 anos, ele escolheu a vida dele. Não está sendo fácil”, desabafou.
Após o crime, o rapaz foi detido pela Polícia Militar e levado a uma unidade de saúde para tratar cortes nos pés provocados durante a ação. Em seguida, foi encaminhado à delegacia.