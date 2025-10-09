Matou o próprio pai a facadas e acabou preso em flagrante

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após matar o próprio pai a facadas durante a madrugada desta quinta-feira (9). O crime aconteceu quando a vítima abriu o portão de casa para o filho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no bairro Tupi A, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima, identificada como Gentil Marcelo de Souza, de 65 anos, não resistiu aos ferimentos.