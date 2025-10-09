ATENÇÃO: Polícia flagra 'fábrica clandestina de cachaça' em SJC

A Polícia Civil de São José dos Campos flagrou, na manhã desta quinta-feira (10), o funcionamento de uma fábrica clandestina de cachaça instalada nos fundos de um empório de produtos típicos mineiros, na zona sul da cidade.

A operação foi conduzida por equipes do 4º Distrito Policial, com apoio da Vigilância Sanitária, da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal.

O responsável pelo local, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante pelo crime de falsificação de produto destinado a consumo humano, previsto no artigo 272 do Código Penal. O estabelecimento também foi autuado e interditado por falta de alvará e licenciamento sanitário.

Tonéis.