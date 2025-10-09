Que massacre! São José Basket humilha o Catanduva fora de casa

O São José Basket atropelou e humilhou o Catanduva com uma avassaladora vitória por 96 a 45 na noite desta quinta-feira (9), no ginásio Anuar Pacha, em Catanduva, pela primeira rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista feminino de basquete.
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, chega a cinco vitórias e quatro derrotas no torneio estadual. E as catanduvenses têm apenas uma vitória e somam já oito derrotas no Paulista.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar no dia 21 de outubro, quando recebe o Pró-Esporte de Sorocaba, a partir das 20h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. Antes, no dia 16, às 19h, o Catanduva também encara o time de Sorocaba, mas na casa do adversário.
O jogo
Nesta quinta, o primeiro quarto foi um pouco mais equilibrado, onde o Catanduva até teve alguma resistência. Ainda assim, o São José fez o suficiente para abrir cinco pontos de frente: 17 a 12.
Veio o seguindo quarto e o time da região conseguiu ampliar a vantagem e fez um verdadeiro ‘massacre’, vencendo o período por 20 a 8. E foi para o intervalo com a vantagem parcial de 37 a 20, ou seja, 17 pontos de diferença.
Na etapa final, as joseenses continuaram superiores e, no terceiro quarto, fizeram um placar até surreal: 37 a 10, fechando o terceiro quarto ganhando o jogo de74 a 30. Nos últimos dez minutos, o massacre do São José continuou, ampliando a contagem e garantindo uma histórica vitória fora de casa.