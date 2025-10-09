Que massacre! São José Basket humilha o Catanduva fora de casa

O São José Basket atropelou e humilhou o Catanduva com uma avassaladora vitória por 96 a 45 na noite desta quinta-feira (9), no ginásio Anuar Pacha, em Catanduva, pela primeira rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista feminino de basquete.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, chega a cinco vitórias e quatro derrotas no torneio estadual. E as catanduvenses têm apenas uma vitória e somam já oito derrotas no Paulista.