09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GOLPES

Mulher da região faz 51 transferências em golpe amoroso

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matheus Rodelo Monteiro Machado, de 27 anos
Matheus Rodelo Monteiro Machado, de 27 anos

Uma mulher de 31 anos, moradora de Caraguatatuba, caiu em um golpe de estelionato sentimental e perdeu R$ 104,5 mil após realizar 51 transferências bancárias para o ex-namorado, identificado como Matheus Rodelo Monteiro Machado, de 27 anos.

O suspeito foi preso nesta quarta-feira (8) em Santos, no litoral paulista, após uma operação que envolveu 14 horas de trabalho de campo e inteligência da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento de cerca de 10 meses. Durante esse período, Matheus se apresentava como investidor e convenceu a mulher a aplicar dinheiro em criptomoedas e dólares, prometendo lucros acima do mercado.
Ele dizia que os investimentos seriam “uma forma de estruturar o futuro do casal”. A vítima, confiando na relação, fez dezenas de transferências, mas nunca recebeu retorno financeiro.

Após o término do namoro, em março deste ano, a mulher passou a cobrar a devolução do dinheiro. O suspeito alegou ser viciado em jogos de azar e firmou um acordo de confissão de dívida, mas não realizou os pagamentos. A vítima registrou um boletim de ocorrência denunciando estelionato, ameaça e violência doméstica.

De acordo com as investigações, Matheus monitorava a rotina da ex-namorada por meio de um aplicativo online e, em agosto, passou a ameaçá-la após ser cobrado pela dívida.
Em uma das mensagens, ele escreveu:

“Sabe qual o maior risco em colocar os pés no pescoço de um tigre? Você nunca mais pode tirar.”

O Ministério Público denunciou o suspeito 51 vezes por estelionato e por ameaça, pedindo sua prisão preventiva em 29 de setembro. A Justiça acatou o pedido, destacando que Matheus utilizava relacionamentos amorosos para aplicar golpes em diferentes cidades com o mesmo modus operandi.

O acusado foi preso na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro Aparecida, em Santos.
Com ele, os policiais apreenderam dois celulares, 11 cartões bancários, porções de fumo, medicamentos controlados e um carro em nome de outra pessoa. Matheus se recusou a assinar o mandado de prisão e foi levado para a Cadeia Pública anexa ao 5º Distrito Policial de Santos.

Em nota, a defesa de Matheus Rodelo Monteiro Machado afirmou que a prisão é “ilegal e desproporcional aos fatos investigados” e declarou que pretende provar sua inocência.

A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem as autoridades e registrem boletim de ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários