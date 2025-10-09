Mulher da região faz 51 transferências em golpe amoroso

Uma mulher de 31 anos, moradora de Caraguatatuba, caiu em um golpe de estelionato sentimental e perdeu R$ 104,5 mil após realizar 51 transferências bancárias para o ex-namorado, identificado como Matheus Rodelo Monteiro Machado, de 27 anos.
O suspeito foi preso nesta quarta-feira (8) em Santos, no litoral paulista, após uma operação que envolveu 14 horas de trabalho de campo e inteligência da Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento de cerca de 10 meses. Durante esse período, Matheus se apresentava como investidor e convenceu a mulher a aplicar dinheiro em criptomoedas e dólares, prometendo lucros acima do mercado.
Ele dizia que os investimentos seriam “uma forma de estruturar o futuro do casal”. A vítima, confiando na relação, fez dezenas de transferências, mas nunca recebeu retorno financeiro.
Após o término do namoro, em março deste ano, a mulher passou a cobrar a devolução do dinheiro. O suspeito alegou ser viciado em jogos de azar e firmou um acordo de confissão de dívida, mas não realizou os pagamentos. A vítima registrou um boletim de ocorrência denunciando estelionato, ameaça e violência doméstica.
De acordo com as investigações, Matheus monitorava a rotina da ex-namorada por meio de um aplicativo online e, em agosto, passou a ameaçá-la após ser cobrado pela dívida.
Em uma das mensagens, ele escreveu:
“Sabe qual o maior risco em colocar os pés no pescoço de um tigre? Você nunca mais pode tirar.”
O Ministério Público denunciou o suspeito 51 vezes por estelionato e por ameaça, pedindo sua prisão preventiva em 29 de setembro. A Justiça acatou o pedido, destacando que Matheus utilizava relacionamentos amorosos para aplicar golpes em diferentes cidades com o mesmo modus operandi.
O acusado foi preso na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro Aparecida, em Santos.
Com ele, os policiais apreenderam dois celulares, 11 cartões bancários, porções de fumo, medicamentos controlados e um carro em nome de outra pessoa. Matheus se recusou a assinar o mandado de prisão e foi levado para a Cadeia Pública anexa ao 5º Distrito Policial de Santos.
Em nota, a defesa de Matheus Rodelo Monteiro Machado afirmou que a prisão é “ilegal e desproporcional aos fatos investigados” e declarou que pretende provar sua inocência.
A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem as autoridades e registrem boletim de ocorrência.