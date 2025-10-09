Mulher da região faz 51 transferências em golpe amoroso

Uma mulher de 31 anos, moradora de Caraguatatuba, caiu em um golpe de estelionato sentimental e perdeu R$ 104,5 mil após realizar 51 transferências bancárias para o ex-namorado, identificado como Matheus Rodelo Monteiro Machado, de 27 anos.

O suspeito foi preso nesta quarta-feira (8) em Santos, no litoral paulista, após uma operação que envolveu 14 horas de trabalho de campo e inteligência da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento de cerca de 10 meses. Durante esse período, Matheus se apresentava como investidor e convenceu a mulher a aplicar dinheiro em criptomoedas e dólares, prometendo lucros acima do mercado.

Ele dizia que os investimentos seriam “uma forma de estruturar o futuro do casal”. A vítima, confiando na relação, fez dezenas de transferências, mas nunca recebeu retorno financeiro.