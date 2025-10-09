09 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

De mãos dadas: amigas de 15 anos morrem atropeladas na estrada

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
De mãos dadas: amigas de 15 anos morrem atropeladas na estrada
De mãos dadas: amigas de 15 anos morrem atropeladas na estrada

Duas adolescentes de 15 anos morreram atropeladas por uma caminhonete enquanto atravessavam uma rodovia no interior do Paraná. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (22), quando as jovens tentavam cruzar a pista.

O caso aconteceu no km 505 da BR-369, em Cascavel. As vítimas foram identificadas como Emilly Thauany da Silva Vieira e Maria Eduarda de Oliveira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas contaram que as duas estavam de mãos dadas no momento em que foram atingidas.

As adolescentes trabalhavam como menores aprendizes em uma fábrica próxima ao local do acidente e morreram na hora. Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e remover os corpos.

O motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O tráfego não chegou a ser totalmente interrompido, pois os veículos foram desviados para a via lateral. As causas do atropelamento serão determinadas em laudo da Polícia Científica.