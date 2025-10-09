De mãos dadas: amigas de 15 anos morrem atropeladas na estrada

Duas adolescentes de 15 anos morreram atropeladas por uma caminhonete enquanto atravessavam uma rodovia no interior do Paraná. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (22), quando as jovens tentavam cruzar a pista.

O caso aconteceu no km 505 da BR-369, em Cascavel. As vítimas foram identificadas como Emilly Thauany da Silva Vieira e Maria Eduarda de Oliveira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas contaram que as duas estavam de mãos dadas no momento em que foram atingidas.