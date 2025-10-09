'Por favor, tenho filho'; facção executa mulher e posta na web

Uma mulher de 28 anos foi executada a tiros por traficantes em meio a uma disputa entre facções criminosas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os criminosos gravaram toda a cena e divulgaram o vídeo nas redes sociais.
O crime aconteceu na comunidade do Dique, em Duque de Caxias. A vítima foi identificada como Sumara Oliveira de Araújo. De acordo com a Polícia Civil, a execução ocorreu após integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), vindos do Barro Vermelho, invadirem o território controlado pelo Comando Vermelho (CV).
Sumara foi retirada à força de casa, onde estava com os dois filhos pequenos, de 3 e 5 anos. Ela foi levada até um ponto isolado da comunidade e morta com disparos de fuzil à queima-roupa.
Nas imagens divulgadas, a vítima aparece caída no chão e pede pela própria vida, dizendo ter filhos, segundos antes dos disparos.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e tenta identificar os responsáveis pela execução.