'Por favor, tenho filho'; facção executa mulher e posta na web

Uma mulher de 28 anos foi executada a tiros por traficantes em meio a uma disputa entre facções criminosas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os criminosos gravaram toda a cena e divulgaram o vídeo nas redes sociais.

O crime aconteceu na comunidade do Dique, em Duque de Caxias. A vítima foi identificada como Sumara Oliveira de Araújo. De acordo com a Polícia Civil, a execução ocorreu após integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), vindos do Barro Vermelho, invadirem o território controlado pelo Comando Vermelho (CV).