Idosa tem corpo queimado no cemitério e crânio é levado a ritual

Um túmulo foi violado e o crânio de um corpo retirado em um cemitério do Paraná, na madrugada de quarta-feira (8). O caso chamou a atenção pela suspeita de que o crime tenha relação com um ritual macabro.
O episódio ocorreu no cemitério municipal Portal do Céu, em Pato Branco, no sudoeste do estado. Segundo informações da administração do local, o corpo — de uma mulher que morreu em 2021 vítima da Covid-19 — foi retirado do caixão, e o crânio desapareceu. O caixão, queimado, foi encontrado ao lado do túmulo.
No entorno, estavam espalhados objetos como um prato, pimenta, uma lâmina de gilete e garrafas de bebidas alcoólicas, o que reforça a hipótese de um ritual. Partes dos restos mortais também foram incendiadas.
A Polícia Civil do Paraná foi acionada na manhã de quinta-feira (9) e abriu investigação para identificar os responsáveis. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com o Código Penal, a violação de sepultura é crime previsto no artigo 210, enquanto o vilipêndio a cadáver é tipificado no artigo 212. Ambos preveem penas de reclusão.