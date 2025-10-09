09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MACABRO

Idosa tem corpo queimado no cemitério e crânio é levado a ritual

Por Da Redação | Pato Branco (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Idosa tem corpo queimado no cemitério e crânio é levado a ritual
Idosa tem corpo queimado no cemitério e crânio é levado a ritual

Um túmulo foi violado e o crânio de um corpo retirado em um cemitério do Paraná, na madrugada de quarta-feira (8). O caso chamou a atenção pela suspeita de que o crime tenha relação com um ritual macabro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no cemitério municipal Portal do Céu, em Pato Branco, no sudoeste do estado. Segundo informações da administração do local, o corpo — de uma mulher que morreu em 2021 vítima da Covid-19 — foi retirado do caixão, e o crânio desapareceu. O caixão, queimado, foi encontrado ao lado do túmulo.

No entorno, estavam espalhados objetos como um prato, pimenta, uma lâmina de gilete e garrafas de bebidas alcoólicas, o que reforça a hipótese de um ritual. Partes dos restos mortais também foram incendiadas.

A Polícia Civil do Paraná foi acionada na manhã de quinta-feira (9) e abriu investigação para identificar os responsáveis. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com o Código Penal, a violação de sepultura é crime previsto no artigo 210, enquanto o vilipêndio a cadáver é tipificado no artigo 212. Ambos preveem penas de reclusão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários