Idosa tem corpo queimado no cemitério e crânio é levado a ritual

Um túmulo foi violado e o crânio de um corpo retirado em um cemitério do Paraná, na madrugada de quarta-feira (8). O caso chamou a atenção pela suspeita de que o crime tenha relação com um ritual macabro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no cemitério municipal Portal do Céu, em Pato Branco, no sudoeste do estado. Segundo informações da administração do local, o corpo — de uma mulher que morreu em 2021 vítima da Covid-19 — foi retirado do caixão, e o crânio desapareceu. O caixão, queimado, foi encontrado ao lado do túmulo.