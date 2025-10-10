O jovem de SJC que 'ouviu vozes' e atacou Nossa Senhora Aparecida

A história da imagem de Nossa Senhora Aparecida tem um componente trágico que envolve a vida de um jovem de São José dos Campos. Mas ao contrário de duas restaurações ligadas à estatueta sagrada, o joseense acabou assombrado pela imagem e nunca mais conseguiu se restaurar na vida.

Essa estranha história começa com um jovem ouvindo vozes supostamente de anjos e fazendo roleta-russa na Via Dutra, passa pela imagem oficial da Padroeira do Brasil quebrada em 200 pedaços – em uma noite de tempestade e blecaute em Aparecida – e termina com uma morte por atropelamento em São José dos Campos.