Santuário deve receber mais de 200 mil pessoas no final de semana

O Santuário Nacional de Aparecida deve receber mais de 200 mil pessoas no final de semana da Festa da Padroeira do Brasil, cujo dia principal será domingo (12).

Desde o início da novena preparatória até domingo, entre 3 e 12 de outubro, eram esperados 450 mil visitantes em Aparecida, de acordo com levantamento do Ciet (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.