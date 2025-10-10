Santuário deve receber mais de 200 mil pessoas no final de semana

O Santuário Nacional de Aparecida deve receber mais de 200 mil pessoas no final de semana da Festa da Padroeira do Brasil, cujo dia principal será domingo (12).
Desde o início da novena preparatória até domingo, entre 3 e 12 de outubro, eram esperados 450 mil visitantes em Aparecida, de acordo com levantamento do Ciet (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.
A maior concentração de visitantes ocorre aos finais de semana, quando chegam à cidade em torno de 150 mil pessoas, de acordo com dados da Prefeitura de Aparecida. Em média, esses visitantes permanecem de três a quatro dias. No final de semana da festa, contudo, o número deve ultrapassar 200 mil visitantes.
O Ciet estima que a Festa da Padroeira gere R$ 168,8 milhões em movimentação financeira direta neste ano.
“O turismo religioso é cada vez mais pujante no Estado de São Paulo, e isso fica evidente em eventos como a Festa da Padroeira em Aparecida. O turismo movimenta toda a cadeia econômica e gera emprego e renda para a população”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.
De acordo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o turismo religioso é um dos segmentos turísticos que mais crescem no Brasil. Os deslocamentos relacionados a esse tipo de turismo somam cerca de 20 milhões de viagens todos os anos e movimentam mais de R$ 15 bilhões no país, conforme dados do Ministério do Turismo.
Na semana da Festa da Padroeira, os turistas chegam a Aparecida — de carro, ônibus, excursão ou mesmo peregrinando a pé — e visitam o Santuário Nacional de Aparecida, o maior santuário mariano do mundo, além de outros atrativos turísticos.
Muitos estendem a viagem, hospedam-se na cidade, experimentam a culinária local e conhecem municípios vizinhos, como Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista.
Conhecida como a Capital Nacional da Fé, Aparecida está localizada no Vale do Paraíba, a cerca de 180 km da capital paulista.
Um dos dias mais esperados do ano é exatamente o 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Feriado nacional, a data é uma das preferidas pelos devotos para visitar o Santuário Nacional de Aparecida.