Anderson: assassino de Odete Roitman estaria identificado em SJC

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), aproveitou o crime que “paralisa o país” no momento para destacar a capacidade das forças de segurança da cidade.

Em postagem nas redes sociais, Anderson usou a morte da personagem Odete Roitman, baleada e morta no remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo, para destacar o trabalho policial em São José.