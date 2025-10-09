Anderson: assassino de Odete Roitman estaria identificado em SJC

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), aproveitou o crime que “paralisa o país” no momento para destacar a capacidade das forças de segurança da cidade.
Em postagem nas redes sociais, Anderson usou a morte da personagem Odete Roitman, baleada e morta no remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo, para destacar o trabalho policial em São José.
“Se fosse em São José, o assassino de Odete Roitman estaria identificado! Afinal, aqui, 90% dos homicídios são esclarecidos”, escreveu Anderson na publicação.
Na ficção, a Globo promete fazer de tudo para manter o mistério sobre quem matou Odete Roitman, vivida pela atriz Debora Bloch, até o final da novela, que vai ao ar no próximo dia 17.
“O Brasil inteiro está se perguntando quem matou Odete Roitman. Mas, se fosse em São José, descobrir o assassino dela não seria um problema. Afinal, aqui, 90% dos homicídios são esclarecidos. Em São José, o crime não compensa!”, completou o prefeito, que divulgou duas tabelas com dados de segurança pública da cidade (veja abaixo).