Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira

O fim de semana será de variação de temperaturas e possibilidade de chuva em boa parte da RMVale. Segundo dados do Climatempo, o sábado (11) e o domingo (12) devem ser marcados por sol entre nuvens e pancadas de chuva em várias cidades, com destaque para períodos mais instáveis à tarde e à noite.

Em São José dos Campos, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no período da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C, com umidade de 89%. No domingo, o tempo segue instável, com sol e nuvens pela manhã e chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 17°C e a máxima chega a 30°C, com umidade em torno de 57%.