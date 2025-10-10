Qual a previsão do tempo para São José no fim de semana? Confira

O fim de semana será de variação de temperaturas e possibilidade de chuva em boa parte da RMVale. Segundo dados do Climatempo, o sábado (11) e o domingo (12) devem ser marcados por sol entre nuvens e pancadas de chuva em várias cidades, com destaque para períodos mais instáveis à tarde e à noite.
Em São José dos Campos, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no período da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C, com umidade de 89%. No domingo, o tempo segue instável, com sol e nuvens pela manhã e chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 17°C e a máxima chega a 30°C, com umidade em torno de 57%.
Em Taubaté, o sábado também terá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 17°C e 28°C, e a umidade chega a 88%. Já no domingo, o tempo será de sol com muitas nuvens à tarde e chuva à noite, com mínima de 18°C e máxima de 31°C, e umidade de 49%.
A cidade de Guaratinguetá terá um sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17°C e 27°C, com umidade de 88%. No domingo, o sol predomina entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A mínima será de 18°C e a máxima de 31°C, com umidade de 0%.
Em Caraguatatuba, o sábado será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo permanece firme, com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 18°C e 21°C, e a umidade chega a 94%. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo segue nublado, mas sem chuva. A mínima será de 19°C e a máxima de 26°C, com umidade de 0%.
Por fim, em Campos do Jordão, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima de 21°C, com umidade de 92%. No domingo, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e a chuva retorna à noite. As temperaturas variam entre 14°C e 24°C, com umidade de 58%.