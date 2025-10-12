Após ‘Fla-Flu’ político, Aparecida é esperança de Brasil unido

A festa de Nossa Senhora Aparecida de 2025 continua pregando o “amor contra o ódio” em meio a guerras pelo mundo e confrontos políticos que marcaram as celebrações durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente em 2022.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para pacificar o país, a Santa restaurada é esperança para recuperar o Brasil unificado. Para tanto, a Basílica vai manter o clima de paz e confraternização, bem diferente do ambiente polarizado da festa de 2022, realizada entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial.