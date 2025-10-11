Nossa Sra. Aparecida: 7 curiosidades sobre a Padroeira do Brasil

O mês de outubro é quando os brasileiros recordam a padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida. Com uma história de devoção e fé que atrai milhões de pessoas ao Santuário Nacional de Aparecida, há fatos e curiosidades em torno dessa devoção que são pouco conhecidos pela maioria das pessoas.
A devoção a Nossa Senhora Aparecida está intimamente ligada com a história e cultura do povo brasileiro. Ela faz parte da identidade do povo.
Isso porque a história dessa devoção possui características que estão profundamente ligadas a momentos históricos do país. A história dos três pescadores que, depois de diversas tentativas frustradas, tiveram a experiência milagrosa do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida em 1717 já percorreu o mundo todo.
Diariamente, milhares de peregrinos visitam a Basílica Nacional de Aparecida, este que é inclusive considerado o maior santuário mariano do mundo. No período pré-pandemia, o número de devotos que visitavam o local superava 13 milhões de pessoas anualmente.
Contudo, apesar de ser uma devoção bastante conhecida, existem curiosidades sobre a Padroeira do Brasil e seu Santuário que são pouco conhecidos pela grande maioria. Seguem sete curiosidades relacionadas a Nossa Senhora Aparecida.
Festa em outras datas.
A devoção a Nossa Senhora Aparecida é celebrada pelo povo brasileiro a tal ponto que, pessoas de outras crenças e religiões, também confiam na intercessão desta querida Mãe e Padroeira. Também por isso, o 12 de outubro tornou-se feriado civil nacional.
Contudo, nem sempre a data dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi essa. Foram mais de 200 anos desde a aparição da imagem, às margens do rio Paraíba do Sul, até celebrarmos a festa no dia 12 de outubro.
A primeira data, com origem portuguesa, foi 25 de março. Logo depois, 8 de dezembro, 7 de setembro, e duas outras datas em maio. Mesmo que houvesse muita festa em cada uma delas, essas outras datas não deram certo devido às demais celebrações presentes no mesmo dia.
Assim, para que tivesse maior destaque, em 1953 a celebração oficial passou para o dia 12 de outubro. Mesmo mês em que encontram a imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul, em 1717.
Padroeira do Brasil.
Em 8 de setembro de 1904, Nossa Senhora Aparecida foi reconhecida como a Rainha do Brasil e já existia um Santuário Menor dedicado a ela. Mas, foi apenas em 1930, a pedido do Papa Pio 11, que a Mãe Aparecida foi oficialmente declarada Padroeira do Brasil.
Com uma cerimônia belíssima, na então capital da República, Rio de Janeiro, e com um trem que comportava quatro vagões, a imagem foi peregrinando por cada estação e atraindo um milhão de pessoas para a cerimônia. Algo incrível para a época.
Nossa Senhora e Carlo Acutis.
O jovem influencer de Deus, como é conhecido São Carlo Acutis, recentemente canonizado pelo papa Leão 14, possui uma história muito especial com Nossa Senhora. Ele considerava a Virgem Maria a única mulher de sua vida.
A sua morte ocorreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro de 2006. Carlo faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia. Mesmo nunca estando presente no Brasil, foi aqui que ocorreu o primeiro milagre dedicado a ele.
A cura do menino que possuía uma anomalia congênita no pâncreas aconteceu no Mato Grosso do Sul, em uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida e no dia da Padroeira do Brasil.
Ao encontro dos filhos.
Hoje em dia, é muito comum ver milhares de peregrinos realizando romarias em honra e devoção a Nossa Senhora Aparecida e visitando a Basílica Nacional. Porém, logo no início era ela que visitava a casa de seus filhos.
Isso porque, logo após o encontro da imagem, os pescadores costumavam levar a imagem para suas casas e de seus familiares. Depois da construção de sete altares dedicados a ela, a imagem original permanece presente no Santuário Nacional de Aparecida, onde acolhe diariamente a visita de seus filhos.
Capela secreta.
O Nicho de Nossa Senhora Aparecida, localizado dentro do Santuário Nacional, recebe milhares de visitantes todos os dias que param ali para rezar e viver um momento de intimidade com a Padroeira do Brasil.
O que poucos sabem é que, logo atrás do Nicho onde encontra-se a imagem original, existe uma capela dedicada aos apóstolos, a Capela dos Apóstolos, também chamada de “capela secreta”. Um local extremamente reservado, sagrado pelo Papa João Paulo 2º durante sua visita ao Santuário Nacional, no ano de 1980.
A capela é utilizada apenas para celebrações reservadas com a presença de autoridades, como papas e outros líderes da Igreja Católica. Nessa ocasião, o nicho volta-se para a parte interna da capela e a imagem original da santa pode ser vista por quem estiver no local.
Visita dos papas.
O Santuário Nacional de Aparecida já recebeu a visita dos três últimos papas: São João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco. Todos eles, em cada uma de suas visitas ao país, visitaram a Casa da Mãe e ali dedicaram momentos de oração.
É inclusive na Capela dos Apóstolos (a capela secreta) que os papas costumam ter um momento mais reservado de oração e intimidade com Nossa Senhora Aparecida.
Visitantes.
O Santuário Nacional de Aparecida recebe número expressivo de peregrinos todos os anos, mas vale detalhar de maneira mais profunda tais números. A Basílica já recebeu mais de 245 mil fiéis em um único dia.
Antes da pandemia, o número de peregrinos anualmente ultrapassava os 13 milhões de pessoas – recorde histórico registrado em 2017. E em 2022, ano em que o mundo ainda se recuperava dos efeitos e consequências da pandemia, o número ultrapassou 8 milhões de visitantes.
Algo bem significativo e que expressa o grande amor e carinho dos brasileiros com Nossa Senhora Aparecida.