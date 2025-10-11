Nossa Sra. Aparecida: 7 curiosidades sobre a Padroeira do Brasil

O mês de outubro é quando os brasileiros recordam a padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida. Com uma história de devoção e fé que atrai milhões de pessoas ao Santuário Nacional de Aparecida, há fatos e curiosidades em torno dessa devoção que são pouco conhecidos pela maioria das pessoas.

A devoção a Nossa Senhora Aparecida está intimamente ligada com a história e cultura do povo brasileiro. Ela faz parte da identidade do povo.