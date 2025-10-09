'A expectativa é que a Flim aconteça em outubro', diz Anderson

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a Flim (Feira Literomusical) deve acontecer na cidade “ainda em outubro”, após a polêmica do veto à participação da jornalista e escritora Milly Lacombe, provocando onda de cancelamentos e o adiamento do evento, anteriormente marcado para setembro.

“A expectativa é que a gente faça ainda no mês de outubro. Então, eles estão trabalhando, tanto a Fundação Cultural como a Afac [Associação para o Fomento da Arte e da Cultura]. Estão trabalhando para a gente poder retomar”, disse Anderson durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.

“Tem uma parte de infraestrutura que já foi contratada, empresas que já estavam agendadas para fazer. Estou falando de infraestrutura, da parte de estrutura de participantes. Então, a gente já está realinhando a participação de todos. Realinhando também toda a parte dos convidados”, completou.

Anderson disse que a programação de convidados da Flim terá que ser feita com “sensibilidade” e “cuidado” para “não se trazer para dentro dos espaços públicos algo que tenha polêmica”.