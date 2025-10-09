Putin admite culpa da Rússia em queda de avião da Embraer

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu pela primeira vez que a queda de um avião da Embraer operado pela Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, em 25 de dezembro de 2024, foi causada por mísseis antiaéreos russos, confirmando a principal hipótese da tragédia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em encontro nesta quinta-feira (9) com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tajiquistão, o chefe do Kremlin disse que os disparos foram feitos devido à entrada de drones ucranianos no espaço aéreo da Rússia, porém assegurou que Moscou pagará todas as indenizações devidas.