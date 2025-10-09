Putin admite culpa da Rússia em queda de avião da Embraer

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu pela primeira vez que a queda de um avião da Embraer operado pela Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, em 25 de dezembro de 2024, foi causada por mísseis antiaéreos russos, confirmando a principal hipótese da tragédia.
Em encontro nesta quinta-feira (9) com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Dushanbe, no Tajiquistão, o chefe do Kremlin disse que os disparos foram feitos devido à entrada de drones ucranianos no espaço aéreo da Rússia, porém assegurou que Moscou pagará todas as indenizações devidas.
"Agora podemos discutir de forma geral as causas desta tragédia. Ela está ligada a várias circunstâncias, e a primeira delas é que havia um drone ucraniano no céu", declarou Putin.
Segundo o presidente, os mísseis lançados pelas forças russas explodiram "a poucos metros" do avião comercial, e fragmentos "provocaram danos" na aeronave. "A Rússia fará tudo o que for necessário para fornecer compensações, e as ações de todos os oficiais serão avaliadas legalmente", acrescentou.
A aeronave Embraer 190 voava entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, na Rússia, porém se desviou da rota e caiu perto de Aktau, no Cazaquistão, do outro lado do Mar Cáspio. Vídeos e fotos da cena da tragédia exibiram marcas de perfuração na cauda do jato.
De acordo com Putin, o conteúdo das caixas-pretas indica que, após a explosão dos mísseis, foi oferecida a possibilidade de pousar no aeroporto russo de Makhachkala, no Mar Cáspio, mas os pilotos recusaram e preferiram tentar voltar a Baku.
Por essas razões, segundo o presidente, o "primeiro fator" que explica a tragédia é a presença de drones ucranianos, e o segundo, o "mau funcionamento do sistema russo de defesa aérea".
A tragédia matou 38 das 67 pessoas a bordo e provocou um esfriamento das relações entre Moscou e Baku. Nas semanas seguintes à queda, Aliyev já havia acusado a Rússia de ter atingido o avião durante a aproximação a Grozny, cobrando que o país assumisse a responsabilidade pelo caso.