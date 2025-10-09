Taubaté lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa

O Taubaté novamente participa da campanha Outubro Rosa com o lançamento de uma nova camisa especial em apoio à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa, que já se tornou tradição nas últimas temporadas, volta a unir o clube a uma importante causa social.

Produzido pela Junpe, fornecedora oficial de material esportivo do clube, o novo uniforme apresenta diferentes tons de rosa, o tradicional laço símbolo da luta contra o câncer de mama e a hashtag #OrgulhoDeSerTaubaté estampada na peça.