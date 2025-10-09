Taubaté lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa

O Taubaté novamente participa da campanha Outubro Rosa com o lançamento de uma nova camisa especial em apoio à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa, que já se tornou tradição nas últimas temporadas, volta a unir o clube a uma importante causa social.
Produzido pela Junpe, fornecedora oficial de material esportivo do clube, o novo uniforme apresenta diferentes tons de rosa, o tradicional laço símbolo da luta contra o câncer de mama e a hashtag #OrgulhoDeSerTaubaté estampada na peça.
Segundo o presidente Vitor Rodolfo, a ação vai além do campo esportivo. “A camisa rosa já é uma tradição no Taubaté, sempre com ótima aceitação entre torcedores e torcedoras. É uma maneira de reafirmarmos o compromisso do clube com temas que impactam toda a sociedade”, destacou o dirigente.
A camisa Outubro Rosa estará à venda a partir da próxima segunda-feira (13), na Loja do Burro, localizada no Via Vale Garden Shopping. O lançamento marca o início de uma série de novidades do Burro da Central, que também deve apresentar nas próximas semanas a nova coleção 2026 de uniformes oficiais.