Dia da Santa terá 7 missas, consagração e procissão na Basílica

O dia da grande festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, terá uma programação diversificada no Santuário Nacional de Aparecida. Os eventos começam desde as primeiras horas da manhã do domingo (12).

Estão programadas sete missas, vigília e toque dos sinos na Basílica, além de consagração a Nossa Senhora e procissão. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas participem da festa no final de semana, em um total de 450 mil romeiros no período da novena e festa, entre 3 e 12 de outubro.