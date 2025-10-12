Dia da Santa terá 7 missas, consagração e procissão na Basílica

O dia da grande festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, terá uma programação diversificada no Santuário Nacional de Aparecida. Os eventos começam desde as primeiras horas da manhã do domingo (12).
Estão programadas sete missas, vigília e toque dos sinos na Basílica, além de consagração a Nossa Senhora e procissão. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas participem da festa no final de semana, em um total de 450 mil romeiros no período da novena e festa, entre 3 e 12 de outubro.
As atividades na Basílica começam ainda na madrugada, à meia-noite de domingo, com a Vigília Mariana, e depois o toque dos sinos, às 4h45.
A primeira missa está marcada para 5h e depois estão previstas outras seis celebrações eucarísticas: 8h (missa solene), 10h30, 12h (missa das crianças), 14h, 16h e 18h (missa de encerramento e procissão solene).
Ainda pela manhã, às 6h30 está prevista a Escola de Maria, às 12h o toque dos sinos e às 15h a Consagração Solene (na Basílica Histórica).
O Santuário Nacional de Aparecida pode abrigar até 35 mil pessoas por celebração, no Altar Central. Em 2024, a Basílica recebeu, entre os dias 3 e 12 de outubro, mais de 320 mil devotos.
O Santuário Nacional possui 2 mil vagas para ônibus e 3 mil vagas para carros de passeio no estacionamento, além de seguro contra roubo ou furto de veículos. O funcionamento é de segunda a quinta, das 5h às 22h e na sexta, abre às 4h e fecha às 22h de domingo (veja os preços abaixo).
O que não é permitido: entrada de caminhões com cargas perigosas e o acesso de caminhões nas sextas, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados.