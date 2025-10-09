Quem matou Alex? Foi baleado e teve o braço amputado em Taubaté

Quem matou Alex?

A polícia identificou o homem que foi morto com um tiro no peito e teve o braço amputado em Taubaté. Trata-se de Alex Moraes Alves Costa, de 43 anos. O corpo foi encontrado na tarde da última segunda-feira (6), na Estrada Municipal dos Remédios, na região da Fazenda Santa, e foi identificado só dois dias depois.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após uma testemunha, que passava pelo local, relatar ter encontrado o cadáver. No local, os agentes constataram que o homem apresentava uma perfuração na região do tórax e o braço direito amputado, que estava colocado ao lado do corpo.