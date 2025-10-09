Pai cumpre promessa e surpreende filhos com videogame em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os últimos dias foram de intensa emoção na vida da família de Sander Oliveira, 44 anos, morador de São José dos Campos. De más e boas emoções. No final, a alegria prevaleceu.

Após 15 anos trabalhando como controlador de acesso para uma empresa, ele foi comunicado de que a companhia abriu falência e iria demitir todos os funcionários. Para piorar a situação, as verbas rescisórias não seriam integralmente pagas.

“Fiz promessa para Nossa Senhora que se eles pagassem eu ia até Aparecida a pé e compraria um presente que meus filhos queriam há tempos”, contou Sander.

Feita com confiança e fé, a oração do joseense foi atendida e ele recebeu as verbas rescisórias. Nesta sexta-feira (10), Sander e alguns amigos sairão de São José a pé com destino a Aparecida, peregrinação que ele fez uma vez antes da pandemia.