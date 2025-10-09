Pai cumpre promessa e surpreende filhos com videogame em São José

Demissão, promessa, alegria.
Os últimos dias foram de intensa emoção na vida da família de Sander Oliveira, 44 anos, morador de São José dos Campos. De más e boas emoções. No final, a alegria prevaleceu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após 15 anos trabalhando como controlador de acesso para uma empresa, ele foi comunicado de que a companhia abriu falência e iria demitir todos os funcionários. Para piorar a situação, as verbas rescisórias não seriam integralmente pagas.
“Fiz promessa para Nossa Senhora que se eles pagassem eu ia até Aparecida a pé e compraria um presente que meus filhos queriam há tempos”, contou Sander.
Feita com confiança e fé, a oração do joseense foi atendida e ele recebeu as verbas rescisórias. Nesta sexta-feira (10), Sander e alguns amigos sairão de São José a pé com destino a Aparecida, peregrinação que ele fez uma vez antes da pandemia.
Essa é a segunda parte da promessa. A primeira ele já cumpriu e foi uma emoção arrebatadora na casa da família do joseense.
Sem contar para os filhos, ele foi até uma loja com a esposa Cristiane e comprou um videogame Playstation 5 para os dois, o adolescente Yago, de 15 anos, e o menino Yuri, de 9 anos.
Na semana passada, ele e a esposa filmaram os garotos descobrindo o presente. Foi um choro só, com muita emoção e agradecimento.
O vídeo feito por eles e divulgado nas redes sociais já tem mais de 12 mil visualizações. A imagem mostra o filho mais velho “congelando” ao entrar na sala e ver o videogame no sofá. Em seguida, ele chama o irmão, que vai aos prantos ao ver o presente. O menino até abraça a caixa do aparelho.
“Valeu muito a pena. Eles são bons filhos, bons alunos na escola, sempre atentos a nossos pedidos. Meu mais velho é meu parceiro, conversamos sobre tudo, escola, pessoas. Aprendi com meus pais e a gente dá uma boa educação para eles”, disse Sander, que também é colecionador de miniaturas.
“É um Natal antecipado e especial para a família. Fiz a promessa e graças a Deus consegui comprar [o videogame] para eles. Agora eles querem jogar desde que acordam, e temos que dar até aquela brecada”, completou o pai, rindo de alegria.