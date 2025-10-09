09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Carro capota na Via Dutra em São José; VEJA O VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro capotado na Via Dutra em São José
Carro capotado na Via Dutra em São José

Um carro capotou na rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos, no começo da tarde desta quinta-feira (9). A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente aconteceu no km 147 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu no trecho de São José, nas proximidades do viaduto que dá acesso ao bairro Vista Verde, na região leste da cidade. Segundo a PRF, o veículo de passeiop capotou na pista central. Não houve vítimas e nem feridos graves.

Vídeo obtido por OVALE mostra o carro capotado e diversas pessoas tentando ajudar no resgate. Ao menos uma pessoa sai de dentro do veículo.

O acidente provoca interrupção no tráfego da Dutra no trecho, que fica perto de um ponto de apoio a romeiros que estão caminhando pela rodovia até Aparecida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários