URGENTE: Carro capota na Via Dutra em São José; VEJA O VÍDEO

Um carro capotou na rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos, no começo da tarde desta quinta-feira (9). A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente aconteceu no km 147 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu no trecho de São José, nas proximidades do viaduto que dá acesso ao bairro Vista Verde, na região leste da cidade. Segundo a PRF, o veículo de passeiop capotou na pista central. Não houve vítimas e nem feridos graves.