Após 3 dias desaparecido, empresário é achado com vida em SJC

O empresário Wesley Baumgratz Rodrigues, responsável pela WB Refrigeração, foi encontrado com vida nesta quinta-feira (9) em São José dos Campos, após três dias desaparecido. A informação foi confirmada por familiares.

Wesley havia desaparecido na segunda-feira (6), depois de sair para trabalhar na zona norte da cidade, por volta do meio-dia, acompanhado de um funcionário. Desde então, familiares e amigos mobilizaram uma intensa campanha de buscas nas redes sociais, com a pergunta que comoveu a região: “Onde está Wesley?”