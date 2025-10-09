Após 3 dias desaparecido, empresário é achado com vida em SJC

O empresário Wesley Baumgratz Rodrigues, responsável pela WB Refrigeração, foi encontrado com vida nesta quinta-feira (9) em São José dos Campos, após três dias desaparecido. A informação foi confirmada por familiares.
Wesley havia desaparecido na segunda-feira (6), depois de sair para trabalhar na zona norte da cidade, por volta do meio-dia, acompanhado de um funcionário. Desde então, familiares e amigos mobilizaram uma intensa campanha de buscas nas redes sociais, com a pergunta que comoveu a região: “Onde está Wesley?”
Segundo familiares, o empresário dirigia um carro modelo Spacefox prata, quando foi visto pela última vez no bairro Santana. Desde o sumiço, diversas publicações pediam ajuda com informações sobre o paradeiro dele.
O caso ganhou grande repercussão em São José e mobilizou centenas de compartilhamentos online. Ainda não há detalhes sobre onde Wesley foi localizado nem sobre as circunstâncias do desaparecimento. A Polícia Civil deve investigar o caso.