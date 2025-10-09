VEJA VÍDEO: Romeiro escapa por 'milagre' na Via Dutra, em SJC

Um vídeo impressionante divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra o momento em que um romeiro é atingido por uma roda de caminhão que se soltou na Via Dutra, em São José dos Campos, nesta semana.

O incidente aconteceu enquanto os fiéis caminhavam rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

