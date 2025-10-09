09 de outubro de 2025
RODA DE CAMINHÃO

VEJA VÍDEO: Romeiro escapa por 'milagre' na Via Dutra, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PRF

Um vídeo impressionante divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra o momento em que um romeiro é atingido por uma roda de caminhão que se soltou na Via Dutra, em São José dos Campos, nesta semana.

O incidente aconteceu enquanto os fiéis caminhavam rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

De acordo com a PRF, o acidente por pouco não terminou em tragédia. As imagens captadas por câmeras de monitoramento mostram o caminhão trafegando normalmente quando uma das rodas se desprende e sai rolando em alta velocidade, em direção aos peregrinos que estavam às margens da rodovia.

O impacto da roda foi violento, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.  Uma cena descrita por testemunhas como um verdadeiro “milagre”.

Nas redes sociais, a PRF usou o caso para reforçar o alerta aos fiéis que participam da romaria a Aparecida, destacando que “nem sempre o caminho mais fácil é o mais seguro”. A corporação orientou que os romeiros caminhem sempre no sentido oposto ao fluxo dos veículos, o que aumenta a visibilidade e o tempo de reação em situações de risco.

A PRF também reforçou outras medidas de segurança: manter-se no acostamento, andar em fila indiana, usar roupas claras e coletes refletivos, especialmente durante a noite.

Com a aproximação do feriado de Nossa Senhora Aparecida, o trecho da Via Dutra que corta o Vale do Paraíba tem recebido intenso movimento de peregrinos. Equipes da PRF e da concessionária CCR RioSP intensificaram as ações de monitoramento e de segurança para garantir o deslocamento seguro dos fiéis.

