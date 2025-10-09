Roda de caminhão se solta na Via Dutra e atinge romeiro em SJC

Um vídeo divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra o momento em que a roda de um caminhão se solta e atinge um romeiro que caminhava às margens da Via Dutra, em São José dos Campos. O incidente ocorreu enquanto os fiéis seguiam em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
De acordo com a PRF, apesar do susto, ninguém ficou ferido. As imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o caminhão trafegando pela pista quando uma das rodas se desprende e rola em alta velocidade, atingindo a área onde os peregrinos estavam.
Em publicação nas redes sociais, a corporação destacou que “nem sempre o caminho mais fácil é o mais seguro”, e orientou os romeiros a caminharem sempre no sentido oposto ao fluxo de veículos, o que permite maior visibilidade e tempo de reação em situações de risco.
A PRF também reforçou outras recomendações para quem faz a caminhada rumo a Aparecida: manter-se no acostamento, andar em fila indiana, usar roupas claras e coletes refletivos, especialmente durante a noite.
O trecho da Via Dutra que corta o Vale do Paraíba tem registrado intenso movimento de peregrinos nesta semana, com aumento da fiscalização e ações de segurança voltadas à romaria em direção à Basílica.