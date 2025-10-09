09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Roda de caminhão se solta na Via Dutra e atinge romeiro em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pneu se soltou de caminhã
Pneu se soltou de caminhã

Um vídeo divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra o momento em que a roda de um caminhão se solta e atinge um romeiro que caminhava às margens da Via Dutra, em São José dos Campos. O incidente ocorreu enquanto os fiéis seguiam em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF, apesar do susto, ninguém ficou ferido. As imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o caminhão trafegando pela pista quando uma das rodas se desprende e rola em alta velocidade, atingindo a área onde os peregrinos estavam.

Em publicação nas redes sociais, a corporação destacou que “nem sempre o caminho mais fácil é o mais seguro”, e orientou os romeiros a caminharem sempre no sentido oposto ao fluxo de veículos, o que permite maior visibilidade e tempo de reação em situações de risco.

A PRF também reforçou outras recomendações para quem faz a caminhada rumo a Aparecida: manter-se no acostamento, andar em fila indiana, usar roupas claras e coletes refletivos, especialmente durante a noite.

O trecho da Via Dutra que corta o Vale do Paraíba tem registrado intenso movimento de peregrinos nesta semana, com aumento da fiscalização e ações de segurança voltadas à romaria em direção à Basílica.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários