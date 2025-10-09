Roda de caminhão se solta na Via Dutra e atinge romeiro em SJC

Um vídeo divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra o momento em que a roda de um caminhão se solta e atinge um romeiro que caminhava às margens da Via Dutra, em São José dos Campos. O incidente ocorreu enquanto os fiéis seguiam em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

De acordo com a PRF, apesar do susto, ninguém ficou ferido. As imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o caminhão trafegando pela pista quando uma das rodas se desprende e rola em alta velocidade, atingindo a área onde os peregrinos estavam.