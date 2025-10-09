Últimas horas são marcadas por incêndio e morte na Dutra

As últimas horas foram movimentadas na Via Dutra, a mais importante do país. Em meio ao aumento do fluxo de veículos e à presença de romeiros que seguem a pé rumo a Aparecida, duas ocorrências graves foram registradas no Vale do Paraíba, uma delas em São José dos Campos, envolvendo um incêndio em caminhão, e outra em Lorena, onde um pedestre morreu atropelado por veículos de grande porte.

Na manhã desta quinta-feira (9), um caminhão carregado com bobinas de aço pegou fogo no km 135, na pista sentido São Paulo, em São José. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista percebeu fumaça saindo da roda dianteira e parou o veículo em um recuo fora do acostamento. Pouco depois, o fogo tomou conta da cabine e do cavalo trator.