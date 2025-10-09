Últimas horas são marcadas por incêndio e morte na Dutra

As últimas horas foram movimentadas na Via Dutra, a mais importante do país. Em meio ao aumento do fluxo de veículos e à presença de romeiros que seguem a pé rumo a Aparecida, duas ocorrências graves foram registradas no Vale do Paraíba, uma delas em São José dos Campos, envolvendo um incêndio em caminhão, e outra em Lorena, onde um pedestre morreu atropelado por veículos de grande porte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na manhã desta quinta-feira (9), um caminhão carregado com bobinas de aço pegou fogo no km 135, na pista sentido São Paulo, em São José. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista percebeu fumaça saindo da roda dianteira e parou o veículo em um recuo fora do acostamento. Pouco depois, o fogo tomou conta da cabine e do cavalo trator.
O incêndio mobilizou equipes da PRF, da concessionária RioSP e do Corpo de Bombeiros, que conseguiram controlar as chamas. Por segurança, o trecho chegou a ser bloqueado totalmente, com o trânsito sendo desviado para a pista marginal, o que provocou congestionamento de cerca de 5 quilômetros. A pista foi totalmente liberada às 6h48. Ninguém ficou ferido.
Morte na pista.
Já na noite de quarta-feira (8), no km 55 da mesma rodovia, em Lorena, um pedestre morreu após ser atropelado por veículos de grande porte. Segundo a PRF, o corpo foi destruído por múltiplas passagens de caminhões e carros, impossibilitando a identificação imediata. O acidente ocorreu por volta das 20h40, em um trecho sem iluminação e de baixa visibilidade, sobre a faixa da esquerda.
O motorista envolvido no primeiro impacto testou negativo para ingestão de álcool, e a polícia não encontrou indícios de que a vítima fosse romeiro. A perícia técnica foi acionada, e o caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Lorena, onde a Polícia Civil tenta identificar a vítima e apurar as circunstâncias do atropelamento.
Lentidão.
Além das ocorrências, motoristas enfrentam obras no trecho urbano da Dutra, em São José, que têm contribuído para o trânsito lento nas primeiras horas do dia. O cenário se agrava com o aumento no número de romeiros, que seguem pela rodovia em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, intensificando a necessidade de atenção redobrada no trânsito.