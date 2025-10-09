InvestSP abre concurso com salário de até R$ 13.321,00

A InvestSP, agência de promoção de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, abriu processo seletivo para a contratação de novos Analistas de Investimentos e Competitividade com salários que variam entre R$ 10.247,00 e R$ 13.321,00 além de plano de saúde, vale-refeição e seguro de vida. As vagas sao para atuar no escritório da empresa na capital.
As inscrições podem ser realizadas até 27 de outubro pelo site da Fapetec (Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura).
Existem vagas para quatro áreas: Projetos e Investimentos, Relações Internacionais, Contabilidade e Licitações e Contratos. Para as áreas de Licitações e Contratos e Contabilidade, é exigida formação específica, respectivamente, em Direito (com OAB ativa) e Ciências Contábeis (com CRC ativo). Já para as vagas de Projetos e Investimentos e Relações Internacionais, a graduação pode ser em qualquer área do conhecimento, mas é obrigatório ter Inglês fluente e experiência de no mínimo seis meses.
O processo seletivo é composto por prova objetiva e discursiva, análise curricular (onde o tempo de experiência adicional e cursos de pós-graduação podem acrescentar pontos) e entrevista por competências.