InvestSP abre concurso com salário de até R$ 13.321,00

A InvestSP, agência de promoção de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, abriu processo seletivo para a contratação de novos Analistas de Investimentos e Competitividade com salários que variam entre R$ 10.247,00 e R$ 13.321,00 além de plano de saúde, vale-refeição e seguro de vida. As vagas sao para atuar no escritório da empresa na capital.

As inscrições podem ser realizadas até 27 de outubro pelo site da Fapetec (Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura).

