Procurado tenta passar dados incorretos e é preso em Ilhabela

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem foragido da Justiça no bairro Barra Velha, em Ilhabela, na tarde de quarta-feira (8).
Ele é acusado de corrupção de menores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao ser abordado, tentou fornecer dados pessoais incorretos, mas, mediante consulta, a equipe constatou que havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Ilhabela, onde permaneceu à disposição da Justiça.