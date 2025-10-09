Procurado tenta passar dados incorretos e é preso em Ilhabela

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem foragido da Justiça no bairro Barra Velha, em Ilhabela, na tarde de quarta-feira (8).

Ele é acusado de corrupção de menores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp