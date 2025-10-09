09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CORRUPÇÃO DE MENORES

Procurado tenta passar dados incorretos e é preso em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem foragido da Justiça no bairro Barra Velha, em Ilhabela, na tarde de quarta-feira (8).

Ele é acusado de corrupção de menores.

Ao ser abordado, tentou fornecer dados pessoais incorretos, mas, mediante consulta, a equipe constatou que havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Ilhabela, onde permaneceu à disposição da Justiça.

