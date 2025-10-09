Acidente entre moto e carro deixa uma pessoa ferida na região

Um jovem de 19 anos ficou ferido após um acidente entre moto e carro em Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (9).

A colisão aconteceu por volta das 10h45, quando foram acionadas as equipes do Corpo de Bombeiros para o cruzamento entre as avenidas Vereador Cruz Arouca e Vereador Aristides Anízio dos Santos.

