09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
COLISÃO

Acidente entre moto e carro deixa uma pessoa ferida na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Local do acidente em Caraguatatuba
Um jovem de 19 anos ficou ferido após um acidente entre moto e carro em Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (9).

A colisão aconteceu por volta das 10h45, quando foram acionadas as equipes do Corpo de Bombeiros para o cruzamento entre as avenidas Vereador Cruz Arouca e Vereador Aristides Anízio dos Santos.

No local, a equipe encontrou o jovem de 19 anos com dores localizadas no membro inferior. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi conduzido, pela Unidade de Resgate, ao Hospital Stella Maris, para avaliação médica.

A área do acidente ficou aos cuidados dos agentes de trânsito da cidade, que realizaram o controle do fluxo de veículos e tomaram as demais providências necessárias.

