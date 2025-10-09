Homem com mandado por tráfico de drogas é preso em São Sebastião

Em São Sebastião, policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 49 anos procurado pela Justiça. A prisão aconteceu na quarta-feira (8), durante patrulhamento preventivo pelo bairro Canto do Mar.

A equipe visualizou o suspeito, que já era conhecido por ter mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp