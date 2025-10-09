09 de outubro de 2025
BRASIL

Usuário de drogas, filho de 18 anos mata o próprio pai a facadas

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um idoso de 68 anos foi assassinado a facadas pelo próprio filho, de 18 anos, na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte. O crime gerou comoção e revolta entre familiares e vizinhos.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem se entregou na varanda da casa onde morava e confessou ter matado o pai. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão.

Segundo relatos de parentes, a vítima era um homem trabalhador e dedicado à família. Ele teria tentado por diversas vezes ajudar o filho a abandonar o vício em drogas, chegando a levá-lo para trabalhar ao seu lado em tentativas de reabilitação.

“O pai era um homem bom, fazia tudo por ele, mas o menino era muito problemático”, contou um familiar, em meio à comoção.

O suspeito, que já havia sido apreendido quando menor de idade, era conhecido por comportamento agressivo e por ter envolvimento com entorpecentes. A tragédia teria ocorrido após mais uma discussão dentro de casa.

O outro filho da vítima, muito abalado, pediu justiça e afirmou não acreditar no que aconteceu. “Ele não merecia isso. Era um homem de coração bom, que só tentava ajudar o filho”, disse.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e deve apurar se o jovem estava sob efeito de drogas no momento do assassinato.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso segue sob investigação.

