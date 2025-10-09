Usuário de drogas, filho de 18 anos mata o próprio pai a facadas

Um idoso de 68 anos foi assassinado a facadas pelo próprio filho, de 18 anos, na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte. O crime gerou comoção e revolta entre familiares e vizinhos.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem se entregou na varanda da casa onde morava e confessou ter matado o pai. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão.