Jovem do ‘golpe do amor’ é preso após investigação na região

A Polícia Civil prendeu um jovem de 26 anos especializado no “golpe do amor”, ou seja, golpes financeiros em mulheres. Uma das vítimas relata prejuízo de R$ 100 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi preso em Santos (SP), mas as investigações eram conduzidas pela polícia de Caraguatatuba (SP), que descobriu que ele estava na Baixada Santista. A prisão aconteceu na quarta-feira (8).