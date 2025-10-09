Jovem do ‘golpe do amor’ é preso após investigação na região

A Polícia Civil prendeu um jovem de 26 anos especializado no “golpe do amor”, ou seja, golpes financeiros em mulheres. Uma das vítimas relata prejuízo de R$ 100 mil.
Ele foi preso em Santos (SP), mas as investigações eram conduzidas pela polícia de Caraguatatuba (SP), que descobriu que ele estava na Baixada Santista. A prisão aconteceu na quarta-feira (8).
O suspeito é de Fernandópolis (SP) e foi identificado como Matheus Rodelo Monteiro Machado. Segundo a investigação, ele se passava por estudante de medicina, esportista e filho de família influente do interior de São Paulo para conquistar as mulheres.
Matheus foi indiciado após inquérito conduzido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba.
Denunciado pelo Ministério Público, ele se tornou réu em processo movido por uma ex-namorada que alega ter sido vítima de um golpe de mais de R$ 100 mil. "Ele estava de posse de 11 cartões de crédito e dois celulares no momento da prisão", relata a arquiteta de Caraguatatuba.
"No decurso do inquérito policial, denotou-se que o investigado vitimou mulheres em relações íntimas de afeto, em mais de um Estado da Federação, em caráter serial, em mesmo padrão criminal", diz o informe da Polícia Civil sobre a prisão.
"Após estabelecer vínculos afetivos, o réu teria aplicado golpes financeiros, incluindo transferências indevidas, uso de cartões de crédito e falsas promessas de investimento. Há relatos de prejuízos consideráveis em relação às vítimas, além de medidas protetivas solicitadas por ex-companheiras."
O serviço de inteligência da polícia encontrou indícios de que Matheus tentava vitimar outras mulheres na Baixada Santista.
A Polícia Civil solicita que eventuais vítimas entrem em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba ou com a Delegacia da Mulher da cidade onde foram vitimadas pelo investigado, para os respectivos registros de ocorrência e inquéritos.
As supostas vítimas têm o mesmo perfil: estudantes de medicina ou profissionais bem-sucedidas com idades entre 23 a 32 anos. Todas relatam ter caído na lábia do golpista paulista.
O crime de estelionato sentimental é uma das formas de violência patrimonial e psicológica previstas na Lei Maria da Penha.
Procurada pela reportagem, a advogada de Matheus diz que o processo segue em segredo de justiça e já pediu habilitação nos autos para fazer a defesa.
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo