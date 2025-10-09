Homem é morto com tiro no peito e tem braço arrancado em Taubaté

Um homem foi encontrado morto com sinais de violência em uma área de mata na Estrada Municipal dos Remédios, região da Fazenda Santa, na zona rural de Taubaté. O corpo, achado na tarde de segunda-feira (6), foi identificado nesta última quarta-feira (8) como sendo Alex Moraes Alves Costa, de 43 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após uma testemunha, que passava pelo local, relatar ter encontrado o cadáver. No local, os agentes constataram que o homem apresentava uma perfuração na região do tórax e o braço direito amputado, que estava colocado ao lado do corpo.