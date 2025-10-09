09 de outubro de 2025
CRIME

Homem é morto com tiro no peito e tem braço arrancado em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Estrada Municipal dos Remédios, região da Fazenda Santa
Um homem foi encontrado morto com sinais de violência em uma área de mata na Estrada Municipal dos Remédios, região da Fazenda Santa, na zona rural de Taubaté. O corpo, achado na tarde de segunda-feira (6), foi identificado nesta última quarta-feira (8) como sendo Alex Moraes Alves Costa, de 43 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após uma testemunha, que passava pelo local, relatar ter encontrado o cadáver. No local, os agentes constataram que o homem apresentava uma perfuração na região do tórax e o braço direito amputado, que estava colocado ao lado do corpo.

O corpo foi localizado em meio à vegetação e o local foi isolado para o trabalho da Perícia Técnica e da Polícia Civil. Após a realização dos exames periciais, o cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.

A identidade da vítima foi confirmada posteriormente pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, por meio de exame papiloscópico. O resultado confirmou tratar-se de Alex Moraes Alves Costa, morador da região.

Segundo o boletim, o corpo foi encontrado por um homem, que relatou à polícia ter avistado o cadáver enquanto se dirigia a um pesqueiro. Ele informou o caso aos policiais militares, que se deslocaram até o ponto indicado.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver e será investigado pelo 3º DP (Distrito Policial) de Taubaté, responsável pela área. Ainda não há informações sobre a autoria nem sobre as circunstâncias do crime.

